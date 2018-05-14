США отработали на Путине дерзкое нападение на Россию

Нынешние нападки Запада на Россию – лишь подготовка к настоящей атаке, которую намерены развернуть "партнеры" по окончании президентского срока Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Мартовские выборы президента России Запад использовал как тренировку, обкатав на них методику серьезного вмешательства в российскую внутреннюю политику. К активным действиям недружественные страны намерены перейти к моменту завершения нынешнего срока Владимира Путина. Их цель - поставить во главе российского государства удобного для себя политика.

План Запада рассчитан на много лет. И приводить его в действие он начал задолго до санкционного обострения, связанного с возвращением Крыма в состав России, уверены авторы доклада сенатской комиссии. Сенаторы напоминают о многочисленных попытках дискредитации Путина как внутри страны, так и на мировой арене, изоляции российского лидера и создании раскола в его окружении. Начало было положено, по мнению экспертов, еще в 2011 году, когда был инициирован всплеск недовольства и выступлений в крупных городах России.

Методы западные страны применяли самые разные: это и раздувание скандалов, в том числе фейковых, в СМИ, попытки спровоцировать Москву на принятие поспешных ошибочных решений, проведение соцопросов в российских регионах за счет иностранного финансирования. Кроме того, сенаторы установили, что Запад "публично навязывал извне конкретных кандидатов в президенты", а также вел кибератаки на ресурсы ЦИК РФ, пишет "МК".

В то же время сенаторы подчеркивают, что ни один серьезный западный аналитический центр не рассчитывал на то, что Владимир Путин не будет участвовать в выборах 18 марта или потерпит поражение. Следовательно, активности Запада надо ожидать во время парламентских выборов 2021 года и следующих президентских, 2024-го. В качестве ответных мер Совфед предлагает усилить реакцию на западные санкции и запретить любое иностранное участие в российских выборах – кроме миссий международного наблюдения. Полностью доклад будет опубликован 30 мая.