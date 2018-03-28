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Черногория выслала российского дипломата

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Черногория заявила о высылке российского дипломата в связи с делом об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Правительство Черногории приняло решение провозгласить одного дипломатического представителя, аккредитованного при посольстве Российской Федерации, персоной нон грата", – цитирует RT сообщение иностранного правительства.

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