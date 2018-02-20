Как Порошенко съездил в Крым

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Панин уединился с любительницей свинга
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Вторник 20 февраля
Лента новостей
20:09
В России создадут карту недостроенных домов
19:24
Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети
18:59
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
18:55
Как будет развиваться цифровая экономика в России
18:51
Провалившимся в Корее россиянам подарят шикарные BMW
18:45
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:09
Беспорядочный секс до замужества ведет к бесплодию
18:08
От суда не уйдешь: российские биатлонистки громят предателя Родченкова
17:59
Выставка "Атмосфера творчества" откроется на Тишинке в конце марта
17:45
В Уфе случилось массовое ДТП
17:28
Как избавиться от прыщей навсегда
17:07
В Москве водители КамАЗов передрались монтировками
16:56
Люди поздравляют певца Топалова и ведущую Тодоренко
16:51
Ученые открыли новые полезные свойства бега
16:48
В деле Крушельницкого нашли след спецслужб
16:44
Как поджарить идеальный стейк: 15 золотых правил
16:39
Простой способ отрастить брови и ресницы
16:26
"Единая Россия" запустила на Урале "Локомотивы роста"
16:22
Марина Александрова раскрыла причину своей худобы
16:17
Археолог выяснил способ строительства египетских пирамид
16:13
Крушельницкий сделал заявление после допинг-скандала
15:48
Лолита расплакалась из-за брошенного ребенка
15:47
Киев против миротворцев
15:40
Названа дата нового повышения пенсий
15:29
Под Москвой младенца убила инфекция
15:28
Бывшая жена Гигинеишвили: Я не буду соболезновать Михалковой
15:17
В центре Москвы повара готовили ужин из людей
15:09
Реакция кошки на "смерть" хозяина удивила Сеть (видео)
15:00
Как расстояние убивает любовь
14:46
Российский музыкант найден с проломленным черепом у себя дома
14:46
Это провал: ОКР раскрыл новые данные по скандалу с Крушельницким
14:43
Кума шокировала обманом Пугачевой на несколько миллионов
14:36
Пузатая Кейт Миддлтон раскраснелась на премии
14:34
Ученые развенчали семь мифов о сексе
14:07
Водителю-убийце на Mercedes вынесли приговор
13:51
Поглумившийся над российскими олимпийцами Киев получил жесткий ответ
13:46
Россияне сами себя оставили без пенсий
13:45
Солнцев из "Дома-2" тайно обвенчался со старушкой (фото)
13:38
Ирину Шейк заподозрили в измене с братом
13:37
Лютая официантка четырьмя ударами убила клиента в Подмосковье
13:32
Пожилого немца оштрафовали на 208 тысяч евро за попытку сэкономить
13:24
Опубликован редкий снимок Маши Кончаловской
13:21
Назван простейший способ прожить до 100 лет
13:14
Определился соперник российских хоккеистов на Олимпиаде
13:11
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
13:03
Суд приговорил заключенного к "конфискации" татуировок
12:53
Рядом со смуглым красавцем Ротару помолодела на 20 лет
12:51
Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким
12:44
Главными продавцами наркотиков в России признали украинцев
12:16
Дерзкая кража коврика из подъезда попала на видео
12:15
Банк "Возрождение" запустил вклад с максимальным доходом
12:09
Женщина зарезала маленького сына и убила себя в лесу
12:06
Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой
12:06
Камеры сняли призрак в московском музее
11:57
Mercedes-AMG E 43: серый кардинал с синдромом Туретта
11:54
Бузова без одежды: Я помирилась с бывшим
11:54
По Марокко проехал беспилотный российский грузовик (видео)
11:34
Избившего жену хоккеиста сборной России гонят с Олимпиады
11:32
Возмущенная киевлянка не пожалела краски на ушлую Цымбалюк-Романовскую
11:23
На трассе "Россия" под Москвой произошло смертельное ДТП
11:14
Побег в одних носках: девушка спаслась от насильника из "ВКонтакте"
11:10
Помор убил товарища во время спора об армии
11:03
Честная работница секс-индустрии раскрыла секреты бизнеса
11:02
Кабаеву с ребенком назвали замечательным примером
11:00
В Подмосковье подсобный рабочий совратил двух школьниц
10:40
Первый канал: Крушельницкий мог глушить мельдонием похмелье
10:32
Киркоров влез в скандал с Галкиным и Харламовым
10:31
Судьям плевать: ученики Жулина напрасно довели зрителей до слез
10:11
В выходные в Москве закроют одну станцию метро
09:42
Собчак прищучили за статью в модном журнале
09:37
Онкобольной ведущий Беляев возвращается на телевидение
09:27
Американский истребитель загорелся в воздухе над Японией
09:21
Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
09:17
Московский банк лишился лицензии
09:07
Чем занимаются дочки Лужкова и Батуриной
09:06
В Перми при столкновении автобусов погиб ребенок
08:56
На севере Москвы произошло массовое ДТП
08:47
Решение россиянина на Олимпиаде довело Лукашенко до бешенства
08:31
Шокирующие подробности убийства певца Петра Гары в Москве
08:13
"Иногда такое случается": МОК равнодушен к издевкам над Загитовой на Олимпиаде
08:09
Народ негодует из-за сенсационной замены Андреевой на Первом канале
07:52
В ДТП под Москвой погибли люди
21:56
WADA нелепо оправдалось за унижение Загитовой
21:48
Семья Аршавина на грани распада из-за происков злоумышленников
21:35
Как живут звезды "Битвы экстрасенсов"
21:31
Найден способ выявить аутизм по анализу мочи
21:22
Сестра Жанны Фриске показала дочь
21:10
Пьяные немцы застряли друг в друге с манекеном-рыцарем
20:49
За кого болеть на Олимпиаде 20 февраля
20:43
В США умер известный фотограф
20:39
Больная Лобода рассказала о втором ребенке
20:30
В Москве гей жестоко расправился с известным певцом
20:10
Безумные регионы: Семеро охотников поплатились за убийство косули
19:51
Бывший любовник Бородиной назвал себя отцом ребенка Калашниковой
19:41
Разгрому хоккейной сборной России на Играх помогли судьи
19:07
Сотникова отметила Масленицу с Чумаковым
19:05
Что ждет россиян после повышения пенсионного возраста
19:01
На станции метро в Москве объявлена угроза взрыва
18:59
Любовник снял сальную Волочкову без волос
18:57
Госдума дает зеленый свет цифровой экономике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
Любовник снял сальную Волочкову без волос
Джигарханян вытолкал взашей молодую тещу
В Москве гей жестоко расправился с известным певцом
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
Политика

Как Порошенко съездил в Крым

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Петр Порошенко рассказал о своей героической поездке в Крым. По словам президента Украины, он отправился туда в феврале 2014 года, чтобы доказать: все решения, касавшиеся судьбы полуострова, принимались в Москве.
прочитано 964 раза

Депутат Верховной рады Украины Порошенко прилетел на полуостров 28 февраля 2014 года. По его словам, над зданиями органов власти Крыма уже был поднят российский флаг. Нынешний президент Украины утверждает: он намеревался показать всем "пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум". Все сценарии и решения писались в Москве, убеждает украинцев глава государства.

ПО ТЕМЕ

Порошенко опозорился после пьянки в Мюнхене

Запад поставил оплеванного Порошенко на место

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Как обычно это бывает с рассказами Петра Порошенко, в реальности дела обстояли не совсем так, как он пытается представить. Заявленная цель его визита в Крым – переговоры с властями автономии. Однако жители полуострова просто не пропустили Порошенко в крымский парламент. Олигарху пришлось удалиться в сопровождении милиции и нескольких сотен демонстрантов.

Около 500 человек скандировали "Вон из Крыма!" и "На вокзал!" Стражи порядка сохранили жизнь и здоровье нардепа-миллиардера. Порошенко пришлось поймать такси и уехать восвояси.

Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав России на референдуме 16 марта 2014 года. Официальный Киев его легитимность не признает, напоминает РИА Новости.

Выступая в четвертую годовщину событий на Майдане, Петр Порошенко пообещал "объединить страну". "Украина освободит каждый клочок украинской земли как на востоке, так и в Крыму", – заявил он.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2018, 15:00

Политика

Порошенко опозорился после пьянки в Мюнхене
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Марина Александрова раскрыла причину своей худобы
Лолита расплакалась из-за брошенного ребенка
Бывшая жена Гигинеишвили: Я не буду соболезновать Михалковой
Кума шокировала обманом Пугачевой на несколько миллионов

Проишествия

Названа неожиданная версия крушения Ан-148
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
Шокирующие подробности убийства певца Петра Гары в Москве
Пьяные немцы застряли друг в друге с манекеном-рыцарем

Lifestyle

В центре Москвы повара готовили ужин из людей
Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Шоу-бизнес

Кабаеву с ребенком назвали замечательным примером

Прославленную гимнастку осыпали комплиментами
Шоу-бизнес

Бузова без одежды: Я помирилась с бывшим

Поющая ведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Опубликован редкий снимок Маши Кончаловской

Мать девушки обнародовала фото из Индии
Спорт

Крушельницкий сделал заявление после допинг-скандала

Керлингист отверг все обвинения

Гороскоп

Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные

Фоторепортажи

Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой
Сотникова отметила Масленицу с Чумаковым
Женатый Буйнов заласкал Гвердцители
Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью

Спорт

Это провал: ОКР раскрыл новые данные по скандалу с Крушельницким
Поглумившийся над российскими олимпийцами Киев получил жесткий ответ
Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Российский музыкант найден с проломленным черепом у себя дома
Лютая официантка четырьмя ударами убила клиента в Подмосковье
Женщина зарезала маленького сына и убила себя в лесу
Побег в одних носках: девушка спаслась от насильника из "ВКонтакте"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru