Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо

Президент Украины Петр Порошенко оказался в центре очередного скандала. На этот раз принадлежащая ему кондитерская компания Roshen решила запретить торговой сети "Ашан" использовать упаковки для торта, похожие на упаковку "Киевского торта".



Соответствующий иск принадлежащая главе Незалежной корпорация подала в Хозяйственный суд Киева. В заявлении представители Roshen утверждают, что торговая сеть якобы нарушила права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт "Киевский".

Юристы кондитерской компании указывают на то, что покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом", который выпускает Roshen. Рассмотрение искового заявления назначено на 5 февраля.

Пользователи с иронией отреагировали на претензии принадлежащей Порошенко компании. "А "Котлеты по-киевски",-тоже запретить?" – пишет в социальной сети Twitter Невоструев Владимир (орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим.Ред.). "Подумаешь.. на ценнике слово допишем и делов – Бывший "Киевский торт"...", отмечает Ван Намбер.

Оказывается "Киевский торт" это творение гениального кондитера Петра Порошенко. pic.twitter.com/qGBccztFDB — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 февраля 2018 г.

Другие назвали иск Roshen к "Ашану" "эталоном жадности". "А название этого торта как бренд было разве придумано в Киеве? Кажется это московский торт и сам бренд тоже московский???!!!" – усомнился Александр Терентьев. "Притендует на Советский торт, уничтожая все Советское! Жду, когда ему влепят оплеуху!" – возмущается Valentina Sh.

"Коррупционер и предатель Порох решил заработать на иске к Ашану, а сам получил киевском тортом по роже от пользователей Сети. Люблю Украину", – написал Евгений Абрамкин.

Коррупционер и предатель Порох решил заработать на иске к Ашану, а сам получил киевском тортом по роже от пользователей Сети. Люблю Украину�� pic.twitter.com/5x4S3fXFSB — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 1 февраля 2018 г.

Стоит отметить, что принадлежащая Порошенко компания уже не первый раз идет в суд из-за упаковки "Киевского торта". В прошлом году за это поплатилось предприятие "Киевхлеб". Организация была оштрафована на восемь тысяч долларов.

Roshen – крупнейший производитель кондитерской продукции на Украине. Центральный офис находится в Киеве. Название "Рошен" образовано посредством отбрасывания первого и последнего слогов от фамилии Порошенко.

