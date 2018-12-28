Беспокойный Лукашенко приедет к Путину перед Новым годом
Президенты России и Белоруссии продолжат разговор, который начали 25 декабря. В пресс-службе Кремля напомнили, что темы бесед на встречах Путина и Лукашенко – актуальные вопросы сотрудничества.
Белорусский лидер на днях был в российской столице. Переговоры глав государств продолжались почти четыре часа. Основная тема – обсуждение налогового маневра в нефтяной сфере. По окончании переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры встретятся еще раз до конца года.
Александр Лукашенко на форуме ЕАЭС в Санкт-Петербурге вновь выступил с гневной речью в адрес Москвы. Белорусский лидер уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310 миллионов долларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.
Позже Лукашенко извинялся за эмоциональную речь. Москва, как обычно, пошла навстречу Минску и предложила переговоры, заметив при этом, что доверие к белорусской стороне подорвано.
После отъезда президента Белоруссии из Москвы СМИ сообщили о "пропаже" Александра Лукашенко. За среду, 26 декабря, не появилось ни одной новости о белорусском лидере. Это заставило журналистов волноваться. Однако в пресс-службе Лукашенко эти слухи назвали глупостью.
А 29 декабря обсуждение насущных для Лукашенко проблем продолжится. Судя по всему, во время предновогоднего обеда, на который коллегу пригласил Владимир Путин.
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