Россия поставила на место халтурщика Лукашенко
Впервые из Москвы прозвучали достаточно жесткие слова в адрес руководства Белоруссии. Министр сказал, что Москва считает Минск своим союзником, однако в последнее время доверие потеряно.
Силуанов предъявил сразу несколько претензий. Во-первых, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и электроэнергии.
Во-вторых, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видом своих и неплохо зарабатывает на этом. "Санкционка идет? Идет. Подакцизные товары – сигареты самых низких сортов, наши рынки заполняете? Заполняете", – разгневался Силуанов.
Не исключено, что министр так отреагировал на вчерашние заявления президента Белоруссии. Он снова высказал недовольство политикой России и потребовал объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.
Глава Белоруссии почему-то уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310 миллионов долларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра. Лукашенко заявил, что российская сторона прервала переговоры на эту тему. Судя по заявлениям Силуанова, теперь понятно, почему контакты были приостановлены.
Не исключено, что после очередного выпада в адрес России Лукашенко сменит гнев на милость. Сегодня, 25 декабря Лукашенко прилетает в Москву, где намечена его встреча с Владимиром Путиным. Обычно после переговоров с российским президентом белорусский лидер все забывает и снова говорит о дружбе с Россией.
Певица разочаровала поклонников
Девушка "хуже суки, у которой открылась течка"
Оперная певица выступила в Риге
Звезда поделилась откровенными снимками в своем микроблоге