Россия поставила на место халтурщика Лукашенко

Доверие потеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Проблема в нарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнение взятых на себя обязательств.

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