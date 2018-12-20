"Расписанный такой парень": Путин высказался о Тимати

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил свое отношение к Тимати. Он отметил, что о таком музыкальном направлении, как рэп, узнал давно, а не тогда, когда в стране разгорелся скандал с преследованиями молодых исполнителей.

"В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, а как же. Весь расписанный такой парень", – заявил Путин. "Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", – добавил глава государства.