"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США

Президент России резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Пресс-конференция Путина в прямом эфире собрала сотни тысяч зрителей.

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Российский лидер рассказал, как наша страна противостоит США. На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что новые российские ракеты не нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава государства отметил, что выход США из ДРСМД может привести к тяжелым последствиям. "И что Москве делать, если такие ракеты появятся в Европе? Создавать системы в противовес таким ракетам. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы паритет сохраняем! Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это делать", – пообещал на пресс-конференции Путин.

Он ответил на вопрос Первого канала о ядерной войне. "Западные СМИ уже печатают сценарии такого конфликта. Как президент нас успокоит?" – спросили главу государства на пресс-конференции.

Путин согласился, что опасность ядерной войны затушевывается и недооценивается. А ведь такой конфликт может привести к гибели всей цивилизации. "Сейчас мы наблюдаем развал системы сдерживания. Выход США из договора по ПРО привел к тому, что России пришлось создавать оружие, которое преодолевает ПРО", – заявил Путин на брифинге.