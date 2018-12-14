Осмелевший Лукашенко напал на Россию

Не успели остыть страсти после инцидента на саммите Евразийского экономического союза, как Александр Лукашенко снова предъявляет претензии к России. Площадкой для новых старых обвинений президент Белоруссии выбрал пресс-конференцию с участием российских журналистов.

Лукашенко обвинил Москву в том, что она не хочет вести переговоры о снижении тарифов на газ для Белоруссии. Президент сказал, что не требует такой цены, как в Смоленске, но настаивает на том, чтобы были исполнены ранее достигнутые договоренности.

"Да, на 2019 год у нас определено 127 долларов за тысячу кубометров, но мы договаривались, что в середине этого года мы определимся аж до 2025 года", – сказал Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ.

Однако, по его утверждению, Россия не стала даже вести переговоры, хотя, как сказал президент, он лично договорился об этом с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 6 декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Батька перебил российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам, и обвинил в том, что ему подготовили неверные цифры.

#Лукашенко публично обвинил Россию в невыполнении обязательств, Минск готовится к ожесточенным спорам по нефти и газу https://t.co/MtlEnz23CA pic.twitter.com/bvAyUVGPmI — Belarus in Focus (@solidarityBY) 11 декабря 2018 г.

"Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство Александр Лукашенко, на что Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. После окончания заседания стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.