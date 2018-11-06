Хитрый Лукашенко снова отвернулся от России

Александр Лукашенко сделал несколько довольно спорных заявлений на встрече с американскими аналитиками. Президент Белоруссии категорически отказался от размещения в стране российской военной базы, но при этом пожаловался, что ему не хватает ракет.

Глава Белоруссии не видит необходимости в создании российской военной базы в республике, так как Минск в состоянии собственными силами обеспечить безопасность на своей территории. Обсуждение этой темы Лукашенко назвал надуманной проблемой.

"Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что хотим показать, что суверенные и независимые. Мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна", – сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко заявил, что Минску, возможно, потребуется новое оружие, в том числе и ракеты, в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше. В Кремле эти слова оставили без комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия и Белоруссия представляют собой Союзное государство и входят в ОДКБ и другие политические и экономические объединения.

Интересно, что на этой же встрече с американскими экспертами Лукашенко подчеркнул роль США в сохранении безопасности на европейском континенте. "Мы не преувеличиваем: без Америки мы не решим, к сожалению, ни один вопрос, в том числе и украинский конфликт", – цитирует его РИА Новости.

В последнее время в прессе и на телевидении обсуждается возможность создания в Белоруссии российской авиабазы. Буквально накануне, 5 ноября, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" с таким предложением выступил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск вели переговоры о создании военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над i, заявив, что размещение российской авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал шумиху в СМИ вокруг этой темы политической.