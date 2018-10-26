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Политика

Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko
Визит Петра Порошенко в Минск спустя несколько дней, после того как там радушно встречали Владимира Путина, дал наблюдателям пищу для размышлений на тему: все ли так хорошо в Союзном государстве России и Белоруссии? А если проанализировать то, что позволяет себе говорить украинский лидер в присутствии Александра Лукашенко, то вопросов возникает еще больше.
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Все помнят, как ровно две недели назад Лукашенко принимал Путина: визит был скорее дружеский, а не официальный. Белорусский президент прокатил российского коллегу за рулем почти раритетного автомобиля УАЗ, привез его к себе в родовое гнездо, угощал блюдами национальной кухни и кристально чистой, целебной водой из источника.

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И вот, спустя несколько дней к Лукашенко приехал украинский президент. Такого теплого приема, конечно, не было, но лидеры двух государств улыбались на камеру и горячо жали друг другу руки. Порошенко заявил, что полностью доверяет коллеге и выразил благодарность за его миротворческие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.

Правда, при этом забыл упомянуть о том, что ни он сам, ни подконтрольная ему Верховная рада не выполнили ни одного из пунктов тех самых минских соглашений, главным посредником при подписании которых был белорусский президент.


Казалось бы, ничего особенного не произошло во время визита Порошенко в Минск, если бы не одно "но". Приведем точную цитату из выступления украинского президента на региональном форуме двух стран, который прошел в Гомеле и на котором, как и полагается, в зале присутствовал Александр Лукашенко.

"Я благодарен за ту инициативу, о которой мы договорились, о том, чтобы переговоры о прекращении войны, прекращении агрессии России против Украины мы провели в Минске", – заявил Порошенко.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Никаких встречных слов, опровергающих изложенную Порошенко версию о российской агрессии, не прозвучало. Вот тут-то и возникает главный вопрос – почему Лукашенко, регулярно говорящий о дружбе с Россией, не отреагировал на такую наглость?

Стоит ли в этом случае еще напоминать, что Белоруссия и Россия по сути – одно, Союзное государство и когда лидер страны, в которой ежедневно от обстрелов его же военных гибнут мирные люди, говорит об агрессии России, не стоило ли его одернуть и поставить на место.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Получается, что после последнего теплого приема Путина в отношениях Москвы и Минска ничего не изменилось. Они всегда были, что называется, на грани и характеризовались экспертами в духе известного выражения "от любви до ненависти – один шаг".

Начиналось все в 1997 году, когда Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Мало кто помнит, но тогда две страны даже запланировали переход на единую валюту – до такой степени хотели дружить Москва и Минск.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press

В нулевые и десятые годы ситуацию усугубили газовые скандалы между нашими странами. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращение поставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россия не исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.

Потом Лукашенко не понравилась цена на энергоносители и отмена льгот при покупке газа и нефти у России. Через какое-то время Батька возмутился  введенным на границе контролем со стороны ФСБ. Правда, все претензии растворялись в воздухе после очередной встречи с Путиным, на которых он  признавался, что лучше него друга у Белоруссии нет.


К газовым скандалам не так давно добавились молочные конфликты. Москва периодически запрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но и здесь сложности преодолевались по знакомой схеме "милые бранятся – только тешатся". После каждой встречи президентов двух стран и Путин, и Лукашенко говорили о том, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств проблем не существует.

Не исключено, что в Москве с пониманием отнесутся к визиту Петра Порошенко в Минск, сказанному им в присутствии Александра Лукашенко,  молчанию последнего и не будут показывать характер. Эту прерогативу Кремль, как всегда, оставит белорусскому лидеру.

Автор: Александр Комаров26 октября 2018, 21:31
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