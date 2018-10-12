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Общество

Лукашенко накормил Путина картошкой

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президенты двух государства побывали на V российско-белорусском региональном форуме. После завершения официальных мероприятий они уделили несколько часов неформальному общению.
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Владимир Путин вместе с белорусским коллегой посетили малую родину Александра Лукашенко. Они побывали в агрогородке Александрия Шкловского района.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Главы государств осмотрели дом, где рос белорусский лидер. Затем  Лукашенко устроил Путину экскурсию по деревне, а потом побывали у Трофимова родника, который в свое время обустроил дед президента – плотник Трофим.

Президенты попили воды из источника, которая считается целебной. Также Лукашенко угостил Путина национальными блюдами из печи – картофельными драниками и блинами, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.

Во время поездки Владимир Путин и Александр Лукашенко  передвигались на автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Управлял им белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Отметим, помимо глав России и Белоруссии в V российско-белорусском региональном форуме  приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Как писали Dni.Ru, перед началом переговоров с Александром Лукашенко Путин пошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы  государства, Москва реализует этот проект себе в убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", – отметил президент России.

Автор: Валерия Нарская12 октября 2018, 21:20
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