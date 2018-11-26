Захарова врезала устроившему подлую провокацию Порошенко

Мария Захарова с небывалой жесткостью прокомментировала сообщения о провокации Киева у Крымского моста. Украинские власти официальный представитель МИД России назвала бандитами с большой дороги.

Петр Порошенко со своей "гоп-компанией" разорвали на части Украину. Теперь они принялись за Керченский пролив. И после подобной провокации они буду кричать на весь мир о демократии.

"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги", – написала Захарова на своей странице в Facebook. Представитель МИДа пояснила выбор жестких эпитетов. По ее словам, таким образом обычно действуют бандиты: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.

25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их остановила погранслужба ФСБ. Как отмечается, в украинском и европейском сегменте Twitter немедленно всплыл хештег #StopRussianAgression: Захарова назвала это информационной атакой, последовавшей за неудачной морской вылазкой.

Ранее сообщалось, что после того, как украинские суда были задержаны, им "на подмогу" вышла еще одна эскадра. По данным ФСБ, три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. А "интернированные" украинские суда сейчас конвоируются в ближайший российский порт.

Как сообщают российские спецслужбы, на их борту найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Материалы вскоре будут обнародованы, пишет "Комсомольская правда".