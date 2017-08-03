Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины

Инициатором покупки Украиной дорогостоящего американского угля стал не президент страны Петр Порошенко, а глава Белого дома Дональд Трамп. Как сообщается, это помогло Вашингтону преодолеть кризис в собственной угольной отрасли.

До 2019 года Киев планирует решить дефицит энергетического угля для государственных ТЭС поставками антрацита из США в размере 2,5-3 миллионов тонн, пишет "РБК-Украина". Как утверждают чиновники Незалежной, после этого местная энергетика полностью перейдет на использование газовых марок угля.

При этом первые поставки американского угля на Украину, отмечает издание, планируются уже в этом сентябре. Всего до конца года, по замыслу Киева, в Незалежную из США будет поставлено более 700 тысяч тонн антрацита. Первая партия американского угля обойдется Украине в 113 долларов за тонну, а стоимость дальнейших объемов поставок может меняться.

Между тем, продолжает "РБК-Украина", американский антрацит обойдется Киеву как минимум на 10-15 долларов дороже, чем та стоимость угля, которая закладывалась в тариф на электроэнергию для ТЭС. Более того, тот же объем угля Незалежная могла импортировать их ЮАР, заплатив за каждую тонну на 30 долларов дешевле и, таким образом, сэкономя деньги на другие нужды. Почему же тогда Киев решил покупать уголь в США?

По данным издания, на этом настоял лично глава Белого дома Дональд Трамп. "Для американского лидера очень важно выполнить свои предвыборные обещания, касающиеся возрождения угольной промышленности в Штатах. В марте он подписал соответствующий указ, а теперь пытается найти стабильные рынки сбыта", – пишет "РБК-Украина" со ссылкой на анонимный источник в правительстве Незалежной.





А пока ситуация с энергетикой на Украине остается крайне сложный. Как отмечают в Министерстве энергетики и угольной промышленности, запасы антрацита составляют на 2 августа не многим более 700 тысяч тонн, что на 27% меньше запланированного.

Такая ситуация сложилась из-за продолжающейся блокады Донецкой и Луганской республик, которая была инициирована украинскими националистами в январе этого года, а затем поддержана президентом Петром Порошенко. Свои действия активисты блокады объяснили тем, что торговые операции с ДНР и ЛНР в условиях войны недопустимы.

В ответ лидеры самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поставили украинским властям ультиматум. Они заявили, что переведут работающие в Донбассе, но перечисляющие налоги в Киев предприятия под свое управление в случае, если блокада не будет снята до 1 марта.

Реакции на ультиматум не последовало. После чего под юрисдикцию самопровозглашенных республик были переведены ряд крупнейших предприятий региона. Среди них – принадлежащие олигарху Ринату Ахметову компании холдинга ДТЭК.

