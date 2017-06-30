Трамп пообещал Украине миллионы тонн угля

Во время очередного публичного выступления американский президент Дональд Трамп рассказал, что Киев запросил у Вашингтона "миллионы тонн угля прямо сейчас". Политик заверил, что США удовлетворят эту просьбу, сообщает "Газета.ru". "Мы будем продавать его (уголь. – Прим. ред.) всем и каждому в мире", – пообещал он.