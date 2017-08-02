Куда Трамп заведет Америку

После подписания президентом США нового пакета антироссийских санкций пропасть между Москвой и Вашингтоном еще больше увеличилась. Но, дело в том, что нынешние санкции затронут не только Россию, они ударят и по европейским партнерам Америки, а это в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на политической и экономической элите США.

Но пока элита в едином порыве объединилась против России – республиканцы и демократы в этом вопросе оказались по одну сторону баррикад. Очевидно, что эмоции политиков пока преобладают над прагматическими интересами: они очень хотели принять санкции любой ценой, а дальше – хоть трава не расти.

В перспективе же, когда пыл санкционной горячки спадет, станет ясно, что Европа уже не с таким восторгом смотрит в рот своему заокеанскому союзнику. Ведь еще на стадии обсуждения нового пакета санкций в Берлине и Вене, Брюсселе и Париже раздавались голоса против ограничительных мер, которые затронут европейских партнеров России по строительству трубопровода "Северный поток-2".

Интересно, что негативно высказывались по поводу американских санкций, в том числе, политики на государственном уровне, а это – первые звоночки Трампу от его младших европейских партнеров. Так что, раскручивая маховик санкций, Вашингтон может и сам сильно удариться об него. Но, самому Трампу сейчас уже трудно что-то изменить – он связан по рукам и ногам американским истеблишментом.

По мнению старшего научного сотрудника Аналитического центра МГИМО Леонида Гусева, с подписанием Трампом нового пакета антироссийских санкций произошло объединение всей американской элиты в единый кулак. После голосования в Палате представителей, а затем в Сенате стало ясно, что президенту уже было не отвертеться от подписания законопроекта. "Если глава государства в течение десяти дней не подписывает документ, то любой законопроект автоматически становится законом, а если он его отвергает, то вето в нынешней ситуации было бы с легкостью преодолено", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.

Гусев затруднился дать долгосрочный прогноз по развитию ситуации вокруг санкций и российско-американских отношений в целом, но выразил надежду на то, что предстоящая встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на Филиппинах 5-6 августа внесет ясность в эти вопросы.

Эксперт также напомнил о том, что похожие неприятные моменты в отношениях между Москвой и Вашингтоном были в прошлом. Один из самых известных и острых эпизодов – Карибский кризис 1962 года, когда напряжение достигло высшего предела после размещения советского ядерного оружия на Кубе. Также непростые отношения между двумя странами были и во время Корейской и Вьетнамской войн, войны в Афганистане.

"Несмотря ни на что мы должны искать пути сотрудничества, потому что без этого никак нельзя".



2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. После того, как Трамп поставил свою подпись под документом, он заявил что не позволит вмешиваться в демократический процесс в США и будет противостоять подрывной деятельности России. В тоже время, президент раскритиковал закон, который по его мнению, несовершенен и противоречит Конституции в части ограничения полномочий президента в случае смягчения или полного снятия санкций главой Белого дома.

Законопроект о новых санкциях, которые также касаются Ирана и КНДР, ранее был одобрен в Палате представителей и Сенате. Накануне, 1 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что его шеф не в восторге от расширения санкций в отношении России, но все равно собирается подписать этот закон.

Москва уже дала ответ на новые санкции: число сотрудников американских дипмиссий в России будет сокращено до 455 человек, а с 1 августа было приостановлено использование посольством США недвижимости в Москве, включая дачу в Серебряном Бору.