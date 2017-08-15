Россия нашла способ отомстить США за санкции

Аналитики попытались выяснить, что стоит за сдержанностью официальной Москвы в северокорейском кризисе. Россия, учитывая ее расположение, должна быть заинтересована в его разрешении, однако она поддерживает позицию КНР.

Москва хранит молчание в вопросе корейского кризиса, мстя Вашингтону за санкции. С их помощью США пытаются ударить по экономике и снизить уровень жизни в нашей стране, чтобы добиться смены режима.

Кроме того, приоритеты России находятся на Украине и Ближнем Востоке, отметили аналитики. Они не исключили, что глава государства Владимир Путин ищет новую стратегию или ждет удобного момента. При этом руководитель МИДа Сергей Лавров осторожно, но все же критикует участников конфликта, сообщает Le Figaro.

Согласно плану Москвы, разработанному совместно с Пекином, в силу вступит "двойная заморозка". Предполагается, что КНДР приостановит все пуски и испытания, а Америка и Южная Корея сократят масштаб военных учений в регионе.

С виду дружественные отношения Кремля и Пхеньяна никогда нельзя было назвать доверительными, отмечает издание. Ядерные разработки Северной Кореи беспокоили Россию, поэтому она предпочитала сотрудничать и "приглядывать" за соседом.