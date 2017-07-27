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Нелепый Кличко сел в лужу с новым перлом

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoliy Cherkasov
Мэр Киева Виталий Кличко "отличился" очередной цитатой. На этот раз он прокомментировал снос рынка у станции метро "Лесная" на западе украинской столицы.
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По его словам, этот рынок был "срань господня", а его ликвидация значительно улучшит ситуацию в городе. Правда, каким образом градоначальник украинской столицы не объяснил.

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Кличко отметил, что "Киев – это не город-базар". При этом он добавил, что бизнес может арендовать помещения на первых этажах зданий и заниматься ведением коммерческой деятельности официально, уплачивая налоги в городской бюджет.  

А горожанам, по его мнению, нужно "быть европейцами" и ходить за покупками в торговые центры, а не на рынок. По всей видимости, мэр Киева не в курсе, что в европейских городах по-прежнему функционирует множество рынков, которые очень популярны среди горожан.  

Некоторые из киевлян поддержали мэра, однако абсолютное большинство горожан назвали "сранью" самого Кличко. Некоторые также заподозрили политика в богохульстве.

Напомним, на днях Кличко продал за круглую сумму на аукционе тренировку с собой в главной роли. Объявление об этом было размещено на сайте госзакупок Украины ProZorro. Стартовая цена лота составила одну тысячу гривен, что равняется 38 долларам или 2,3 тысячам рублей.  

По результатам торгов спортивная тренировка с киевским градоначальником ушла "с молотка" за 150 тысяч гривен – порядка 5,8 тысяч долларов или 346 тысяч рублей. При этом имя победителя торгов не называется.

Нынешний градоначальник украинской столицы известен своими нелепыми выражениями. Так, в одной из передач на украинском ТВ в декабре 2013 года он бросил фразу, мгновенно ставшую популярным мемом и намертво прилепившуюся к его имиджу. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", – пафосно заявил Кличко. Кроме того, политик "прославился" заявлениями о разговорах с мертвыми милиционерами, подготовкой киевлян к земле, а также другими не менее интересными изречениями. 

Автор: Иван Поляков27 июля 2017, 17:01

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