Польше пригрозили санкциями

Четыре законопроекта – закон о Национальном совете по судоустройству, закон о Национальной школе судей, закон об организации обычных судов и закон о Верховном суде, которые недавно были предложены в Польше, вызвали серьезное беспокойство Еврокомиссии. Эксперты считают, что проводимая страной судебная реформа не соответствует нормативным актам Евросоюза и, более того, ставит под угрозу независимость судебной ветви власти, передает Life.ru. В случае, если события будут развиваться по неблагоприятному для ЕС сценарию, Еврокомиссия готова запустить процесс наложения санкций на Польшу.
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