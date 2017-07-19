Польше пригрозили санкциями

Четыре законопроекта – закон о Национальном совете по судоустройству, закон о Национальной школе судей, закон об организации обычных судов и закон о Верховном суде, которые недавно были предложены в Польше, вызвали серьезное беспокойство Еврокомиссии. Эксперты считают, что проводимая страной судебная реформа не соответствует нормативным актам Евросоюза и, более того, ставит под угрозу независимость судебной ветви власти, передает Life.ru. В случае, если события будут развиваться по неблагоприятному для ЕС сценарию, Еврокомиссия готова запустить процесс наложения санкций на Польшу.