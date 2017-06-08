Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином

Глава КНР Си Цзиньпин оказался без помощников перед началом переговоров с президентом России. Владимир Путин разрядил обстановку шуткой.

Началу встречи лидеров двух стран помешали журналисты. Их было так много, что китайской делегации пришлось буквально пробиваться через толпу к столу переговоров. Если перед главами государств операторы расступились, то остальным участникам встречи приходилось просить представителей СМИ, вставших плотной стеной, уступить дорогу.

Помощники не успевали за своим лидером, в результате Си Цзиньпин оказался один перед российскими партнерами. Президент России с юмором воспринял заминку. "Один боец", – разрядил обстановку шуткой Владимир Путин.

Президент России и председатель КНР встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане. В планах глав государств – обменяться мнениями по проблемам ШОС, обсудить взаимодействие России и Китая в рамках организации. Лидеры уделят внимание и международным вопросам – в частности, ситуации на Корейском полуострове.

Общение Владимира Путина и Си Цзиньпина в преддверии саммитов Шанхайской организации сотрудничества уже стало традицией. Лидеры встречались в Ташкенте в 2016 году и в Уфе в 2015 году.

Ранее в Кремле заявляли, что в Астане, возможно, состоится встреча президента России Владимира Путина с руководителем Афганистана Ашрафом Гани. "На полях они увидятся, по всей видимости, если они будут там вместе. Но что касается отдельной встречи, то сейчас пока не могу сказать, пока еще программа не сверстана до конца", – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.