Россия поставила США мат в Арктике

Россия опережает Соединенные Штаты в Арктике. Фактически Москва поставила Вашингтону мат. С шахматной партией сравнил соревнование за арктический регион глава береговой охраны США Пол Заканфт.

Россия имеет на арктической доске все фигуры – в то время как у Соединенных Штатов остались лишь пешка и ладья. Причем Вашингтон только начал играть, а уже получил шах и мат. Пока Америка мешкает, Москва создает в Арктике "сильное военное присутствие", заявил Заканфт в интервью Foreign Policy.

Россия своими действиями говорит, что она первая в регионе, а США на протяжении целого поколения будут играть с ней в догонялки. Это стратегическое заявление, считает глава береговой охраны.

Глобальное потепление и отступление арктических льдов открывает доступ к богатым запасам природных ресурсов в Арктике. И такие страны, как Россия и Китай, по словам Заканфта, жадно на них посматривают. Ведь, даже по приблизительным оценкам, в этом регионе сосредоточено 30% мировых неразведанных запасов газа, 13% запасов нефти и на триллион долларов других ценных минералов.

Свои умозаключения Заканфт подтверждает цифрами. Взять, к примеру, ледоколы, которые могут обеспечивать доступ к морским путям как для торговых, так и для военных кораблей. У России их 40, а у США – только два, и лишь один из них реально может работать в Арктике.

"У них на доске прямо сейчас все фигуры, а у нас — пешка и, может быть, ладья. Если взглянуть на эту арктическую игру, то они в самом ее начале уже ставят нам шах и мат", – говорит командующий береговой охраной США. Беспокоится Заканфт и по поводу военной составляющей. Он уверен: если ситуация на Крайнем Севере выйдет из-под контроля, то у России будет фора перед Соединенными Штатами.

Напомним, в апреле Минобороны России впервые показало уникальную военную базу "Арктический трилистник". Ее возвели на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Военная инфраструктура состоит из сооружений специального назначения, пунктов управления, гаражей для военной и специальной техники, автономного энергоблока, складов и хранилищ. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "Арктический трилистник" – самая северная российская военная база и единственный в мире объект капитального строительства на 80-м градусе северной широты.