Полярники угостили Путина кулебякой

Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии.

Исследователи пригласили главу государства на чай, от чего тот не отказался. Хлебосольные хозяева угостили Путина мармеладом из водорослей и поморской кулебякой.

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"Это наше местное: пироги, орехи, "Мишка на севере", мармелад из водорослей", — цитирует экологов Life.ru. Кроме того, полярники предложили президенту приехать в гости летом, чтобы он посмотрел на Арктику в другое время года.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил экологов за полученную от них информацию. Он также добавил, что полярники так подробно ему обо всем рассказали, что теперь даже книжку можно написать.





Президенту показали ледяную пещеру, которая позволяет изучать такое природное явление, как вечная мерзлота. С помощью ледоруба российский лидер вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их исследователям. Затем Владимир Владимирович прогулялся по пещере, передает ТАСС.

Президента России сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минприроды Сергей Донской. Напомним, Владимир Путин во время рабочей поездки планировал ознакомиться с результатами работ по ликвидации экологического ущерба, нанесенного Арктической зоне России, а также пообщаться с экологами.