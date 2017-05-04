Министр приковылял на костылях к Путину

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов пришел на заседание Госсовета в Кремле на костылях. На вопрос журналистов о том, что случилось, он пояснил, что его состояние – следствие операции.

"Сустав заменил. Это нормально", – приводит слова Кузнецова РИА Новости. Напомним, 4 мая в Кремле президент России Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

На обсуждение были вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. Во время заседания собравшиеся заслушали речь главы государства.

Также с докладами выступил министры и главы регионов, в том числе – глава Минэкономразвития Максим Орешкин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие, передает "Царь Град". Путин выделил три главные сферы, в которых стоит разбираться в первую очередь, – здравоохранение, культура и ЖКХ.

Министр Лев Кузнецов пришёл в Кремль на костылях https://t.co/qcySYjISOz pic.twitter.com/nyThXlerm9 — Life | Новости (@lifenews_ru) 4 мая 2017 г.

"Разумеется, здесь проблем еще очень и очень много, и нерешенных проблем больше", – отметил глава государства. Также президент подчеркнул, что общественный контроль ОНФ очень помогает справляться с трудностями. По словам Путина, необходимо и дальше расширять диалог с подобными организациями.