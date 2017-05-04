Между Путиным и Меркель заметили мощное напряжение

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в крайне напряженной обстановке. Об этом пишет британская газета Express.

Издание ссылается на Даррена Стентона – специалиста, владеющего языком тела. Он провел анализ жестов российского президента и германского канцлера во время встречи.

Путин и Меркель активно позировали перед камерами, крепко жали друг другу руки, улыбались, но все-таки мощное напряжение между главами двух государств было очень заметно. "Владимир Путин держит свою голову высоко, плечи назад – это признак силы", – пишет издание. Что касается канцлера ФРГ, она, по его мнению, пыталась "наладить отношения".

Владимир Путин и Ангела Меркель встречались во вторник, 2 мая, в резиденции главы российского государства Бочаров Ручей в Сочи. Во время переговоров лидеры затронули ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе актуальные проблемы современной повестки дня, в особенности ситуацию на Украине и в Сирии.





В связи с тем, что встреча проходила в годовщину гибели людей в результате пожара в одесском Доме профсоюзов, Владимир Путин напомнил, что виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны. "Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", – сказал он.

Говоря в целом о ситуации на Украине, Владимир Путин отметил, что она вызывает серьезную озабоченность. Глава государства подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и с другими участниками нормандского формата.





В свою очередь канцлер ФРГ заявила, что надеется на снятие санкций с России. Однако, по ее словам, это возможно лишь при условии выполнения минских соглашений. При этом она выразила свое скептическое отношение к каким-либо новым соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе. В целом, по словам немецкого лидера, переговоры с президентом России были конструктивными.

