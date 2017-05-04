Россияне назвали особое достижение Путина

Социологический опрос показал, что именно для россиян стало важнейшим достижением главы государства Владимира Путина. Главным успехом граждане назвали историческое воссоединение с Крымом.

Уровень поддержки Путина в России остается чрезвычайно высоким. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества.

Социологи выяснили, за что россияне благодарны главе государства. Особым достижением Путина граждане считают историческое воссоединение с Крымом. "Таким образом, Крым и Севастополь играют важную роль в электоральной поддержке большинства россиян действующего главы государства", – рассказала руководитель филиала ФоРГО в Симферополе Наталья Киселева.

Схожие результаты показали и другие опросы, передает РИА Новости. Эксперты Romir узнали, что такого же мнения придерживаются 64% россиян. По данным ВЦИОМа, безусловно положительно к присоединению полуострова относятся 65% граждан страны.

Среди других достижений главы государства россияне отметили активную внешнюю политику и повышение боеспособности армии. Отдельно они указали на адекватную реакцию Путина на введение антироссийских санкций.

Об успехах президента России во внешней политике можно судить и по проведению операции в Сирии. Оказанная правительственной армии арабской страны помощь позволила не только снизить градус напряженности между противоборствующими группировками, но и выбить с ключевых позиций представителей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России. – Прим. ред.).