Самый скандальный президент прервал визит в Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао в связи с активностью в этой провинции запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". После этого он принял решение прервать свой визит в Россию. По словам министра иностранных дел Филиппин Алана Питера Кайетано, Родриго Дутерте обсудил свое решение с российскими чиновниками. "Они понимают, что президент должен вернуться на Филиппины. Я останусь здесь, чтобы подписать соглашения. Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее", – цитирует "Газета.ru" главу филиппинского МИД.

Напомним, что Родриго Дутерте – один из наиболее скандально известных президентов современности. Он прославился радикальной политикой по отношению к алкоголикам, наркоманам и ворам – по данным СМИ, стражи порядка на Филиппинах получают по 200 долларов за каждого убитого "преступника". Также политик известен тем, что не стесняется в выражениях, говоря о коллегах из других стран. Больше всего досталось Бараку Обаме, которого Родриго Дутерте несколько раз назвал его "сыном ш****" (женщины легкого поведения. – Прим. ред.).