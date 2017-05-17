Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Министром обороны Франции стала женщина

прочитано 217 раз

Официальный представитель Елисейского дворца огласил новый состав правительства Франции. Примечательно, что должность министра обороны досталась женщине – этот пост заняла депутат Европарламента Сильви Гулар. 

Министерство юстиции было поручено возглавить Франсуа Байру. Руководителем внешнеполитического ведомства стал Жан-Ив Ле Дриан. Министром экономики назначен Брюно Ле Мэр, передает РИА ФАН.

17 мая 2017, 16:48

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