Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson /Gettyimages.ru
Американская пресса сообщила, что глава США Дональд Трамп выдал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретные данные об "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в нашей стране). В администрации президента информацию опровергли, но многие все же укорили не следящего за речью политика.
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Инцидент произошел на переговорах Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что американский президент раскрыл главе МИДа сведения высшего уровня секретности, подвергнув угрозе критически важный источник данных о террористической группировке.

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Отметим, что информатор не давал на это согласия. Более того, сведения об "ИГ" не были известны многим членам администрации Трампа. По словам представителя Белого дома, американский лидер "раскрыл российскому послу больше информации, чем союзникам".

Действия главы США раскритиковали многие политики. Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан потребовал уточнить, о чем именно стало известно российскому послу. "Защита секретов нашей страны первостепенна", – заявил его помощник Дуг Андрес. "Спикер ждет полного объяснения информации, поступившей из администрации", – цитирует его The Hill.

В то же время республиканец Джон Маккейн заявил, что Дональд Трамп может распоряжаться секретными сведениями по своему усмотрению, передает Associated Press. "Конечно, мы не хотим, чтобы президент допускал утечку данных, но у него есть на это право", – пояснил сенатор. Позже он написал в социальной сети Twitter: "Если это правда, то это очень тревожит".

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с опровержением. "Источники секретной информации на встрече никогда не обсуждались. Президент не раскрыл никакие военные сведения, которые прежде не были опубликованы. Я был в это время в комнате. Этого не было", – заверил он.

Автор: Константин Улюкаев16 мая 2017, 08:31

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