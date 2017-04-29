В Киеве "забыли" о секретной беседе Порошенко и Путина

В администрации президента Украины Петра Порошенко прокомментировали секретный разговор главы государства с российским лидером Владимиром Путиным. Представители ведомства опровергли эту информацию.

Данные о секретных звонках Порошенко в Кремль были обнародованы 28 апреля. в Администрации украинского президента тут же поспешили назвать эти сообщения ложью.

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"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", – цитирует сотрудника ведомства издание "Украинская правда". В администрации уверены, что Путин и Порошенко не вели телефонные переговоры.

Не исключено, что в администрации просто не осведомлены о последних контактах украинского лидера. Источники сообщают, что Порошенко держит в тайне информацию о телефонных беседах с Путиным чтобы не испортить свой имидж "непатриотичным поведением" и общением с главой "страны-агрессора".

Как писали Dni.Ru, во время разговора Путин и Порошенко даже переходили "на шутливо-иронический тон". "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Во время последних переговоров Путину и Порошенко удалось достичь определенных договоренностей в гуманитарном направлении. Отдельно отмечается, что диалог состоялся по инициативе украинской стороны.