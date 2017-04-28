Порошенко тайно созвонился с Путиным

Владимир Путин и Петр Порошенко официально обмениваются резкими высказываниями в адрес друг друга, а тайно вполне доброжелательно общаются по телефону. Последний разговор президентов длился около 20 минут и касался ситуации в Донбассе.

Как рассказал информированный источник, главы государств предпочитают не афишировать свое общение, чтобы противники не смогли обвинить Петра Порошенко в "непатриотичном поведении" и контакте с "лидером страны-агрессора", сообщает "Коммерсантъ". Последний тайный телефонный разговор Путина и Порошенко состоялся в первой половине апреля.

Уточняется, что общение было инициировано украинским президентом и длилось около 20 минут. Главы государств обсуждали ситуацию в Донбассе. Издание подчеркивает, что общение президентов проходило в "уважительном корректном ключе".

Кроме того, иногда Путин и Порошенко даже переходили "на шутливо-иронический тон". "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", – пояснил источник издания.

К сожалению, в результате переговоров лидеры двух стран не пришли к каким-то конкретным договоренностям. Единственное, что продуктивно обсудили президенты – это "некоторые гуманитарные аспекты".

Позже источник, близкий к окружению Порошенко, уточнил, что речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. По словам собеседника издания, президент Украины предупредил российского лидера о том, что поставки из Киева в ДНР и ЛНР будут прекращены в том случае, если эти регионы не погасят долги за электроэнергию.

