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Как крепкие выражения помогают политикам

Сергей Лавров. Фото: Дни.РУ
В России 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Очевидно, что засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Помимо того, что в быту многие выражаются с разной степенью "красноречия", бранные слова проникают и в литературу, и в кино, и в средства массовой информации. Не чураются крепких слов и политики разного уровня.
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Представители власти, как и обычные люди, зачастую не выдерживают и дают волю своим эмоциям. Это и неудивительно, ибо, с одной стороны, их раздражают вечно возмущенные оппоненты, а с другой – им постоянно приходится делать все для того, чтобы не проиграть в политической гонке своим конкурентам.

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В советское время в партийных кругах легкий матерок всегда считался хорошим тоном и проявлением демократизма. Льва Троцкого Ленин за глаза называл "б....." и "проституткой", а Молотова величал "каменной ж....". Товарищ Сталин не стеснялся накладывать матерные резолюции, хотя в секретариате у него работали женщины. А Хрущев прославился тем, что назвал художников-абстракционистов "п.........и". Леонид Брежнев сильно ругался во время охоты. Никогда не выражались только Суслов, Громыко и Андропов. Интеллигентный Михаил Горбачев, как ни странно, ругался крепко и сочно. Да и Борис Ельцин частенько, но исключительно в разговоре с подчиненными, употреблял бранные выражения.

Борис Ельцин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev

Некоторые фразы современных политиков, использующих ненормативную лексику уходят в народ и становятся метафорами. К примеру, такой стала фраза, сказанная главой МИД России Сергеем Лавровым во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром. В чей адрес были произнесены два слова, ставшие в итоге мемом, так и не ясно. Якобы слова предназначались журналистам, которые слишком сильно шумели, или фотографам, которые очень близко снимали Лаврова. По другой версии, фраза Лаврова могла стать реакцией на некую новость. Так или иначе, прогремела она на всю Россию. Выражение "дебилы, б…." моментально ушло в народ.


Но все же самым экспансивным, взрывным и непредсказуемым политиком в России остается Владимир Жириновский. О всех случаях употребления им ненормативной лексики можно написать целый трактат. Лидер ЛДПР не прочь вставить резкое словцо, выступая с высокой трибуны, находясь в прямом радиоэфире или на записи телепрограммы. Чего стоит его известное высказывание о связи Билла Клинтона и Моники Левински или рассуждения о президенте Джордже Буше.

В 2016 году в Сети стал небывало популярен фрагмент сюжета телеканала "Россия 24" о визите министра обороны России Сергея Шойгу в Рязанское училище Воздушно-десантных войск. Там генерал осмотрел глубоководный бассейн и снаряжение для боевых пловцов. Экипировку он подверг критике. Взяв снаряжение в руки, министр спросил у разработчика: "Какой же он, к х…. композитный? Да ты сам-то попробуй. Какой он композитный?"

Пальму первенства по употреблению бранных слов среди украинских политиков уверенно держит мэр Киева Виталий Кличко. Оставшаяся у него за спиной в прошлом спортивная карьера, по всей видимости, давит на его мысли тяжким грузом. Зачастую он не может связать слова в понятные всем окружающим предложения, а когда злится или возбужден, использует матерные выражения. Так было и во время событий на Майдане в 2014 году, когда Кличко кричал "А ну, давай быстро на … на Майдан".

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny

Президент России в употреблении ненормативной лексики никогда замечен не был. Правда, сам во время последней "Прямой линии" признался, что использует нецензурную брань, но ругается только на себя. "Да, я ругаюсь. Только на себя. Зря я, конечно, это сказал. Но в России есть такой грех. Отмолим", – сказал глава государства.

Судя по опросу, проведенному исследовательским центром SuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологи объясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом. А между тем русский язык – один из самых красивых, богатых и выразительных языков мира. Но русский мат, ставший неотъемлемой его частью, безусловно, его не украшает. К тому же употребление нецензурной лексики в общественных местах – это административное правонарушение. На матершинника может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: Александр Пельт3 февраля 2017, 16:30

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