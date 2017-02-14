Как США охраняют своего президента

Соединенные Штаты бдительно охраняют жизнь и здоровье своего президента. Причем речь идет не только о непосредственной угрозе покушения: отслеживаются даже эмоциональные высказывания американцев в соцсетях. Граждан США, неосмотрительно опубликовавших негативные мысли в отношении главы государства, ждут скорый суд и тюрьма.

Охране лидеров во все времена уделялось особое внимание. Когда-то этим занималась личная гвардия. Позже целое государство превратило это в отрасль народного хозяйства: швейцарские гвардейцы в роли личной охраны королей были нарасхват. Время шло, и телохранители стали "последней линией обороны", а основную тяжесть забот о безопасности президентов взяли на себя спецслужбы. Главная цель их деятельности – выявить и предупредить угрозу.

Привычка большинства наших современников выкладывать на всеобщее обозрение и обсуждение свои мысли и чувства облегчила спецслужбам задачу. К примеру, США уже не одному "несдержанному на клавиатуру" гражданину предоставили возможность подумать о своем поведении в тишине тюремной камеры.

В мае 2013 года федеральный суд Северной Каролины приговорил 22-летнего американца Донте Джамара Симса к шести месяцам заключения. Судьи решили, что он угрожал президенту США Обаме. "Секретная служба будет бессильна, когда я направлю винтовку в лоб Бараку", – писал молодой человек в интернете. Особенно активно Симс сыпал угрозами в адрес президента во время съезда демократической партии в городе Шарлотт в сентябре 2012 года.

Во время следствия молодой человек признался, что действительно яро ненавидит Обаму, но никакого преступления против него не замышлял. Угрозы же написал, находясь под воздействием наркотиков. Еще до судебного разбирательства он отправил Обаме письмо с извинениями. Однако судьи решили все же подержать его в камере – чтобы не наделал глупостей.

В том же году житель Алабамы Джарвис Бриттон был приговорен к году заключения. В сентябре 2012-го американец опубликовал в Twitter сообщение: "Давайте убьем президента". Он упомянул подпольную организацию F.E.A.R., члены которой незадолго до этого предстали перед судом по обвинению в подготовке государственного переворота. Бриттон признал свою вину и раскаялся, но все равно полиция пристально следила за неблагонадежным гражданином еще три года после его освобождения.

Брайан Датчер летом 2015 года разместил комментарий в социальной сети Facebook. Он сообщил, что отправится в Ла-Кросс, чтобы "исполнить конституционный долг" и убить Барака Обаму, который должен был посетить город 2 июля. О своих намерениях 55-летний Датчер рассказал и охраннику публичной библиотеки в Ла-Кроссе. В январе несостоявшийся мститель предстал перед судом, который обвинил его в высказывании угроз в адрес президента и отправил за решетку на три года.

Американец Брэндон Кореа стал настоящим рецидивистом. Его как-то привлекали к суду за угрозы в адрес президента, но отпустили, наказав "воздерживаться от любых контактов с главой государства". Брэндон судей не послушал: в августе 2014 года отправил сообщение на Facebook и Twitter, в котором писал: "Готовься к смерти, Барак Обама". За что и получил на суде, состоявшемся в 2015-м, обвинительный приговор.

В США существует закон, согласно которому угроза президенту – тяжкое преступление класса Е. Сюда входят и онлайн-угрозы. Преступление карается тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом в 250 тысяч долларов.