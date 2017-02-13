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Трамп нашел связь Клинтон с мертвыми избирателями

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Советник главы США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что на президентских выборах было допущено множество нарушений. По его словам, у Белого дома есть убедительные доказательства того, что за демократа Хиллари Клинтон голосовали "мертвые души".
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"Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах", – цитирует Стивена Миллера телеканал ABC. По его словам, многие голосовали несколько раз, кроме того, на выборы приходили лица, не имеющие гражданства США. "Это факт, который вы не будете отрицать", – заявил советник Дональда Трампа.

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Он подметил и другое серьезное нарушение: по данным Белого дома, в голосовании "участвовали" умершие люди. "Это скандал!" – заявил Миллер и добавил, что готов пойти на любое шоу и повторить, что Трамп избран честным путем.

Ранее с похожей речью выступил американский лидер. Глава государства потребовал начать расследование, в том числе по факту участия в голосовании нелегалов и "мертвых душ". "Многие подтвердили, что я прав", – цитирует его Fox News.

Стивен Миллер и Дональд Трамп не указали прямо на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, участвовавшую в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Однако таким образом администрация Белого дома ответила на обвинения с ее стороны, согласно которым в ход голосования якобы вмешались российские хакеры.


Автор: Константин Улюкаев13 февраля 2017, 08:40

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