Володин призвал россиян поддержать Путина
"Нельзя быть самоуспокоенным и нельзя никому самоуспокаиваться", – ответил председатель нижней палаты парламента на вопрос о том, можно ли считать победу главы государства на президентских выборах-2018 прогнозируемой. По словам спикера, поддержка всех слоев общества и высокая гражданская активность дадут Путину дополнительные возможности для эффективного решения задач, стоящих перед Россией.
"Поэтому, когда вы самоуспокаиваетесь и других успокаиваете, что все предрешено… У нас задачи другого уровня, и нам важно всем оказать поддержку нашему кандидату", – сказал Володин. Он подчеркнул, что многое зависит от каждого гражданина вне зависимости от того, какую должность он занимает.
Ранее, комментируя участие Путина в предстоящих президентских выборах, председатель нижней палаты отметил, что решение главы государства дает уверенность в завтрашнем дне. "Потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что мы многое можем сделать.
И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем", – подчеркнул Володин.
По словам спикера Госдумы, Россия за время президентства Путина достигла больших успехов. Он напомнил, что глава государства уделяет приоритетное внимание вопросам семьи, в том числе демографии. "Без этого у страны нет будущего", – сказал Володин. Решение президента идти на следующий срок вселяет надежду, уверенность, что Россия будет идти по пути развития, добавил председатель нижней палаты.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах главы государства на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря. "Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", – ответил он на вопрос одного из рабочих.
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года.
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