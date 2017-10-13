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Общество

Почему российские добровольцы едут в Сирию

Фото: vk.com/pmcgroup
История российского добровольческого движения насчитывает не одну сотню лет. Добровольцы всегда сражались за правое дело, не боясь отдавать жизни во имя своих идеалов. Они воевали во многих частях света: в Северной и Южной Америке, в Европе, Африке, Китае. Когда война пришла на сирийскую землю, добровольцы отправились в арабскую республику бороться с террористической угрозой.
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По словам историков, брать в руки оружие российских добровольцев заставляла не слава и жажда денег, а желание постоять за справедливость и христианскую веру. Война в Сирии не является исключением. Добровольцы едут туда из многих российских городов. Их объединяет желание уничтожить террористов на дальних подступах, вдали от нашей страны.

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К сожалению, имена некоторых героев мы узнаем лишь после их смерти. Один из них – Артем Горелов из Ижевска. О его гибели сообщили в июне 2017 года ветераны ОРБ МП "СПАРТА". Ранее Горелов воевал в составе этого прославленного подразделения под командованием легендарного Арсена Павлова (Моторола).

В августе в Сирии погиб оренбуржец Александр Ягофаров: его машина подорвалась на фугасе террористов. До того как приехать в арабскую республику, Ягофаров был во многих горячих точках. Буквально на днях появилось сообщение о гибели Игоря Крижановского из Нижнего Новгорода и Алексея Ярошевича из Гомеля.

Между тем стратегическая обстановка в Сирии кардинально изменилась. Правительственные силы продолжают теснить террористов. В сентябре была прорвана блокада Дейр-эз-Зора на берегу Евфрата. Боевики три года держали его в полном окружении.

Фото: vk.com/pmcgroup

На острие освобождения города были российские добровольцы, в том числе в составе группы Вагнера. Решающую роль они сыграли и в других крупных битвах, благодаря которым мы наблюдаем коренной перелом в сирийской войне: освобождение Пальмиры, сражение за Алеппо, уничтожение так называемого Акербатского котла. Теперь они форсировали Евфрат и готовятся освободить от террористов оставшуюся часть арабской республики.

Признанием заслуг российских солдат в борьбе с экстремизмом стал открывшийся недавно в Алеппо монумент. Добровольцы заслуживают народной памяти ничуть не меньше. Нынешние и будущие поколения должны знать имена Артема Горелова и Александра Ягофарова, Игоря Крижановского и Алексея Ярошевича, а также всех тех, кто, не жалея себя, освобождает сирийскую землю и защищает Россию от террористической чумы вдали от дома.

Автор: Иван Поляков13 октября 2017, 11:52

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