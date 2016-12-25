Боярская в свадебном платье целовала руки Миронову

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На сцене московского театра Наций состоялась премьера спектакля "Иванов" режиссера Тимофея Кулябина по одноименному произведению А.П. Чехова. "Мы пытаемся придумать все максимально подробно, держим в голове реалии сегодняшнего провинциального города, например, сколько такой чиновник в таком городе сегодня может зарабатывать... Так что это история не про усадьбы с беседками. Это про Иванова из соседнего подъезда. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности – и вывести на сцену среднестатистического человека", – рассказал режиссер "Интерфаксу".
В главных ролях задействованы знаменитые актеры российского кино и театра – Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин и Елизавета Боярская. Dni.Ru собрали лучшие кадры постановки.
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