Боярская в свадебном платье целовала руки Миронову

На сцене московского театра Наций состоялась премьера спектакля "Иванов" режиссера Тимофея Кулябина по одноименному произведению А.П. Чехова. "Мы пытаемся придумать все максимально подробно, держим в голове реалии сегодняшнего провинциального города, например, сколько такой чиновник в таком городе сегодня может зарабатывать... Так что это история не про усадьбы с беседками. Это про Иванова из соседнего подъезда. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности – и вывести на сцену среднестатистического человека", – рассказал режиссер "Интерфаксу".

В главных ролях задействованы знаменитые актеры российского кино и театра – Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин и Елизавета Боярская. Dni.Ru собрали лучшие кадры постановки.