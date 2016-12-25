Как живет чемпионка Медведева

Фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат России в Челябинске. А не так давно эта юная спортсменка установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при во Франции. Но и это только – вершина айсберга, 17-летняя фигуристка – Чемпионка мира и Европы 2016 года, а также заслуженный мастер спорта России. Dni.Ru решили подробнее узнать о жизни юной надежды отечественного фигурного катания.