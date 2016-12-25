Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение сегодня, 25 декабря. Лайнер начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Воздушное судно пропало с радаров в 5:40 мск, через 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
В распоряжении журналистов оказался список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море. Всего на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа, 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Dni.Ru публикуют их фото.
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