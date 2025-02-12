Феликс Тодорович Грозданов Журналист

Ранние годы

Феликс Грозданов окончил школу с золотой медалью. Учился на факультете журналистики Воронежского государственного университета по специальности "театральная критика". Тема дипломной работы - "Особенности освещения гастролей звезд эстрады в региональной прессе".

После университета поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Там Феликс Грозданов защитил диссертацию по теме "Язык и стиль молодежных интернет-изданий". Кандидат филологических наук.

Карьера

В прессе начал публиковаться в 16 лет. Уже в 18, параллельно с учебой, стал работать в штате редакции газеты. В разные годы Феликс Грозданов печатался в таких изданиях, как "Московские новости", "7 дней", "Отдохни!", "ТВ-7", "Культура", "Аргументы недели", SIM-magazine, "Родная газета".

Автор путеводителя по московским мемориальным музеем "В гости к гениям". Лауреат премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Грозданов дважды удостаивался звания "Светский журналист года".