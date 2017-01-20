Умер судья Кадыров

Умер известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров. Рефери скончался на 48 году жизни в результате продолжительной болезни: он страдал от астроцитомы третьей степени.

О смерти Кадырова сообщили в Объединенной федерации хоккея Башкирии. "Средства не лечение Рафаэля Разимовича выделила КХЛ, помогали хоккейные клубы, друзья и просто неравнодушные. К сожалению, победить тяжелый недуг так и не удалось", – рассказали в пресс-службе организации.