Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании

В Москве студент расстрелял молодого человека недалеко от торгового центра на Щелковском шоссе. Происшествие случилось на глазах у ни в чем не повинной девушки.

Молодой человек преподнес букет даме, после чего услышал выстрелы, передает "Московский Комсомолец". Он обернулся и увидел юношу, который бежит к нему и стреляет в его сторону. Как оказалось, это был бывший ухажер девушки – он выстрелил в лицо сопернику и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, полицейские ищут преступника.