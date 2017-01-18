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15:27
18 января 2017
просмотры: 123

Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании

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В Москве студент расстрелял молодого человека недалеко от торгового центра на Щелковском шоссе. Происшествие случилось на глазах у ни в чем не повинной девушки.

Молодой человек преподнес букет даме, после чего услышал выстрелы, передает "Московский Комсомолец". Он обернулся и увидел юношу, который бежит к нему и стреляет в его сторону. Как оказалось, это был бывший ухажер девушки – он выстрелил в лицо сопернику и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, полицейские ищут преступника.

17:29
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Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"

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18 января 2017
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18 января 2017
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18 января 2017
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14:00
18 января 2017
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13:24
18 января 2017
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18 января 2017
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