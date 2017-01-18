В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Один из них сорвался с шестого этажа, передает Life.ru. По словам очевидцев, пострадавший находится без сознания. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.