Новогодний переворот: костюмированный забег в парке "Фили" подарит бодрость и хорошее настроение

10 января – день спорта, творчества и семейного веселья в рамках проекта "Зима в Москве".

Десятого января детский парк «Фили» превратится в площадку зимнего волшебства: здесь впервые пройдет костюмированный забег в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Это не просто спортивное событие — это синтез праздника, активного отдыха и творческого самовыражения, где каждый участник сможет почувствовать себя героем зимней сказки.

Программа дня выстроена так, чтобы каждый гость ощутил атмосферу праздника. Регистрация участников начнется в 10:30, так что у желающих будет возможность спокойно оформить участие и настроиться на предстоящее действо. В 11:45 профессиональные тренеры из клубных центров округа проведут обязательную разминку — она подготовит мышцы к забегу и добавит энергии перед стартом.

Ровно в 12:00 прозвучит сигнал старта. Дистанция в 500 метров, проложенная по живописным аллеям парка, доступна для людей любого возраста и уровня подготовки. После финиша всех участников ждет торжественная церемония награждения: каждый получит памятную медаль и подарок, а авторы самых оригинальных костюмов будут отмечены специальными призами.

Главное условие участия — костюм. Здесь нет строгих рамок: можно перевоплотиться в Деда Мороза, Снегурочку, снежинку или любого другого персонажа зимней сказки. Именно эта свобода творчества превращает забег в настоящий карнавал.

Жители района Филевский Парк уже включились в подготовку. Например, семья Екатерины и Альберта Деминых вовсю шьет наряды для предстоящего праздника. Пятилетняя Ася и семилетняя Яся примерят костюмы принцесс, а родители планируют предстать в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Проект «Зима в Москве» — главное событие зимнего сезона, призванное укрепить общественные и семейные связи, создать атмосферу единства и взаимной поддержки. Он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов, предлагая разнообразные программы: культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Костюмированный забег — лишь один из элементов этой большой мозаики. Он демонстрирует, как спорт и творчество могут слиться в единый праздник, дарящий радость и вдохновение. Здесь каждый — от маленького ребенка в костюме принцессы до взрослого в образе Деда Мороза — становится частью общего торжества, напоминающего: зима — это не только холод, но и тепло человеческих отношений, смех, движение и вера в чудо.