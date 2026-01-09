На улице Генерала Тюленева капитально отремонтировали десять домов

В столице ведется планомерное обновление жилого фонда.

В 2025 году улица Генерала Тюленева в районе Теплый стан на юго-западе Москвы заметно преобразилась. Здесь завершили капитальный ремонт десяти жилых домов, возведенных в 1970‑е годы. Работы не просто продлили срок службы зданий — они придали типовой застройке свежий облик, сохранив при этом ее архитектурную идентичность.

Одним из отремонтированных объектов стал 12‑этажный дом № 17, построенный в 1974 году по стандартному проекту. Его лаконичная форма, лоджии и входные группы, дополненные техническим этажом, типичны для той эпохи. Ремонт начался с тщательной подготовки: специалисты очистили фасад, удалили мусор из межпанельных швов и обработали уязвимые к намоканию участки антисептическими и укрепляющими составами. После восстановления поврежденных зон стены покрыли новой штукатуркой, а швы загерметизировали двухкомпонентным составом. Особое внимание уделили колористическому решению: здание окрасили в три оттенка — «кремово‑белый», «серый шелк» и «цвет ржавчины», что придало фасаду выразительность без излишней яркости. Завершили преображение замена балконных экранов, обновление входных групп и реставрация цоколя. Теперь дом выглядит современно, но сохраняет черты своего времени.

Не менее масштабным оказался ремонт 16‑этажного дома № 23, корпус 1, возведенного в 1977 году. Его сложная планировка и сдержанная пластика фасадов требовали особого подхода. Здесь применили современные технологии: после очистки и ремонта межпанельных швов на фасаде установили кронштейны, утеплили стены минеральной ватой и смонтировали оконные обрамления. Финальным штрихом стала облицовка фиброцементными панелями — заводскими цветными блоками, которые позволили воплотить задуманное цветовое решение. Оттенки «сигнальный белый», «красная хна» и «красная коррозия» придали зданию индивидуальность, не нарушая общего ансамбля улицы. Параллельно велись работы по благоустройству: отремонтировали входные группы, заменили окна в местах общего пользования, восстановили цоколь и отмостку, установили корзины для кондиционеров и привели в порядок балконы. Таким образом, ремонт затронул не только внешние поверхности, но и функциональные элементы здания.

Помимо этих объектов, мастера обновили и другие дома на улице Генерала Тюленева: № 13, 15, 25, 27, а также № 29 (корпуса 1, 2, 3 и 4). Везде работы велись по единому принципу:

тщательная подготовка поверхностей;

устранение дефектов и укрепление конструкций;

применение современных материалов для утепления и отделки;

продуманное цветовое решение, сочетающее эстетику и практичность.

Этот комплекс мер не просто продлевает срок службы зданий, но и повышает комфорт жителей, сохраняя при этом исторический облик района.