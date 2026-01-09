От Парка Горького до "Митино": путеводитель по самым нарядным локациям столицы

Найти в Москве зимнюю сказку можно практически в каждом районе.

По традиции зимой парки Москвы превращаются в яркие декорации к волшебной сказке. Сверкающие огни, причудливые инсталляции и нарядные ели приглашают горожан и гостей города совершить путешествие в мир чудес, восхититься красотой и сделать памятные снимки.

В этом году у арки главного входа в Парк Горького раскинулась центральная праздничная площадка: каток с величественной елкой под сияющим шатром и павильон проката коньков, стилизованный под старинный вокзал. От этой точки берет начало маршрут новогоднего поезда — необычного транспортного средства, внутри которого расположились сувенирные лавки. Состав следует до ярмарочной площади, где гостей встречают красочные шале и оригинальные арт‑объекты. Особого внимания заслуживает интерактивный телефон: приложив трубку к уху, можно услышать теплое новогоднее поздравление.

Волшебный поезд курсирует и в музее‑заповеднике «Коломенское». Он доставляет посетителей к катку на Царской набережной, а внутри вагона звучит мелодичная музыка, создающая приподнятое настроение. Парк украшен эффектными фотозонами: здесь можно запечатлеть себя на фоне ретроавтомобиля, царского трона и Царь‑колокола — элементов, ранее покоривших сердца гостей «Царицыно».

Изысканным декором радует зона отдыха «Покровский берег», где появились арки‑тоннели, украшенные гроздьями рябины и живыми хвойными ветками. Яркие инсталляции в виде новогодних подарков, шаров и коньков можно увидеть в Таганском и Измайловском парках, усадьбе Воронцово, а также в парках «Кузьминки», «Фили» и Олимпийской Деревни.

Сад «Эрмитаж» встречает посетителей роскошным оформлением фонтана. Его чаша переливается гирляндами, а верх и основание украшены еловыми ветвями с красными ягодами и атласными бантами. Вокруг расположились семь елок, декорированных лентами, шарами и ягодными композициями.

В ландшафтном парке «Митино» на археологической площади возвышается восьмиметровая «космическая» ель. Ее ветви украшены игрушками в виде планет, ракет и космонавтов, а гирлянды из разноцветных флажков добавляют праздничного настроения. Рядом расположились сверкающие арки‑шары и коньки.

В парке «Северное Тушино», у павильона Музея истории Военно‑морского флота России, гостей встречает елка с морским характером. Ее украшают поделки юных москвичей — корабли, подводные лодки, штурвалы и якоря, созданные в рамках акции «Украсим музейную елку вместе». Дополняют композицию подсвеченные арт‑объекты в форме коньков и ёлочных игрушек.

Пушистые елки в праздничном убранстве можно увидеть также на главной площади парка «Фили», у сцены в Таганском парке и в других зеленых зонах столицы. Каждый парк предлагает свой вариант зимней сказки — от классических елочных композиций до смелых современных инсталляций. Прогуляйтесь по заснеженным аллеям, вдохните морозный воздух, наполненный ароматом хвои, и позвольте себе окунуться в атмосферу чуда, которую так щедро дарит Москва в новогодние дни.