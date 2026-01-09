Новый путепровод подарил жителям северо-востока Москвы новые маршруты

По новому мосту между Юрловским проездом и Костромской улицей начали курсировать электробусы.

С 6 января в схеме движения городского транспорта Северо‑восточного округа столицы произошли изменения. Ключевой элемент преобразований — запуск электробусов по недавно открытому путепроводу, связавшему Юрловский проезд и Костромскую улицу. Этот инфраструктурный объект, введенный в эксплуатацию по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, позволил ускорить передвижение пассажиров к станциям метро, социальным учреждениям и жилым массивам.

Реорганизация затронула три линии общественного транспорта. Маршрут № 134 заменил новый № 534: теперь электробусы следуют по Юрловскому проезду и новому путепроводу вплоть до станции метро «Бибирево». Это позволяет пассажирам экономить время на пути к подземке.

Аналогичные перемены коснулись маршрута № 23, который преобразован в № 573. Теперь транспорт минует жилой комплекс «Юрлово», выбирая более прямой путь через Юрловский проезд и новый мост к «Бибирево». Такое решение оптимизирует движение и сокращает перепробег.

Маршрут Н9 также получил обновленную трассу: вместо части Алтуфьевского шоссе и Бибиревской улицы электробусы направляются по улице Римского‑Корсакова, Юрловскому проезду и новому путепроводу, что повышает доступность ключевых точек района для жителей прилегающих кварталов.

Сообщается, что на обновленном участке будут курсировать до 18 современных электробусов российского производства. Эти машины оснащены всем необходимым для комфортного передвижения: эргономичными сиденьями, системами климат‑контроля, информационными табло и местами для маломобильных граждан. Переход на экологичный транспорт также способствует снижению нагрузки на окружающую среду — ранее на этих направлениях работали дизельные автобусы.

Преобразования на северо‑востоке — часть масштабной работы по модернизации наземных перевозок в Москве. Только за 2025 год в столице скорректировали свыше 160 автобусных и электробусных маршрутов, а также запустили шесть новых линий. Эти меры направлены на повышение транспортной связанности жилых районов, туристических локаций и социальных объектов.

Для ускорения поездок из периферийных зон в центр столицы было введено 11 магистральных и экспресс‑маршрутов. Комфорт пассажиров также повысили благодаря установке 600 современных остановочных павильонов с защитой от ветра и осадков, информационными экранами и USB‑разъемами для зарядки гаджетов.