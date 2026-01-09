Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Вторник 13 января

Каток в Михалково объединит активные семьи Москвы

Каток в Михалково объединит активные семьи Москвы
4

На зимние состязания в рамках проекта "Зима в Москве" ждут участников из всех округов столицы.

В конце длинных новогодних каникул парк усадьбы Михалково превратится в арену семейного спортивного праздника. 11 января здесь состоятся увлекательные соревнования «Всей семьей за здоровьем», организованные в рамках масштабного городского проекта «Зима в Москве». Это событие призвано сплотить семьи, подарить им заряд бодрости и показать, что активный отдых — это весело и доступно для каждого.

Место проведения — каток в парке усадьбы Михалково (1‑й Лихачевский переулок, дом 4, корпус 2а). Начало мероприятия запланировано на 11:00. Чтобы стать частью праздника, необходимо зарегистрироваться до 18:00 10 января по телефону Объединения культурных и досуговых центров САО: +7 495 663‑55‑33.

Состязания открыты для спортивных и дружных семей со всех округов Москвы. Команды формируются из 3–4 человек: двое взрослых (это могут быть не только родители, но и бабушки с дедушками) и один‑два ребенка в возрасте до 12 лет. Для честной борьбы участников разделят на возрастные группы в зависимости от возраста детей: до 6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет и 11–12 лет. В каждой категории будут определены победители.

11 января на ледовой площадке развернется настоящая феерия спорта и смекалки. Гостей у входа встретят ведущий и ростовые куклы — среди них узнаваемый кот Леопольд и другие сказочные персонажи, создающие праздничное настроение. В программе соревнований: скоростные забеги на коньках; логическая эстафета, где каждому участнику предстоит решить ребус, математический пример или отгадать загадку; «Полоса решений» — испытание на сплоченность, где команды будут выполнять неожиданные задания (например, пройти дистанцию боком или двигаться, держась за один обруч); конкурсы с использованием спортивного инвентаря — мячей, конусов и даже огромного надувного ботинка. По итогам состязаний все участники получат памятные грамоты и сувениры.

Фестиваль «Всей семьей за здоровьем» — часть большого городского проекта «Зима в Москве», который стал главным событием зимнего сезона. Его миссия — укреплять семейные и общественные связи, формировать дух единства и взаимной поддержки.

9 января 2026, 14:02
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы
Москвичам доступна благотворительность в необычном формате. Московский зоопарк открывает перед горожанами удивительную возможность — стать покровителем любимого животного и одновременно пополнить свою копилку городских баллов.

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна. Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий.

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации
Почти 140 тысяч квадратных метров нового жилья и современная социально-бытовая инфраструктура – такое обновление ждет ВАО в ближайшее время. В Восточном административном округе Москвы дан старт новому этапу программы реновации: на текущий момент выдано еще пять градостроительных планов земельных участков, которые станут основой для возведения современных жилых комплексов.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

