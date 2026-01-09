Каток в Михалково объединит активные семьи Москвы

На зимние состязания в рамках проекта "Зима в Москве" ждут участников из всех округов столицы.

В конце длинных новогодних каникул парк усадьбы Михалково превратится в арену семейного спортивного праздника. 11 января здесь состоятся увлекательные соревнования «Всей семьей за здоровьем», организованные в рамках масштабного городского проекта «Зима в Москве». Это событие призвано сплотить семьи, подарить им заряд бодрости и показать, что активный отдых — это весело и доступно для каждого.

Место проведения — каток в парке усадьбы Михалково (1‑й Лихачевский переулок, дом 4, корпус 2а). Начало мероприятия запланировано на 11:00. Чтобы стать частью праздника, необходимо зарегистрироваться до 18:00 10 января по телефону Объединения культурных и досуговых центров САО: +7 495 663‑55‑33.

Состязания открыты для спортивных и дружных семей со всех округов Москвы. Команды формируются из 3–4 человек: двое взрослых (это могут быть не только родители, но и бабушки с дедушками) и один‑два ребенка в возрасте до 12 лет. Для честной борьбы участников разделят на возрастные группы в зависимости от возраста детей: до 6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет и 11–12 лет. В каждой категории будут определены победители.

11 января на ледовой площадке развернется настоящая феерия спорта и смекалки. Гостей у входа встретят ведущий и ростовые куклы — среди них узнаваемый кот Леопольд и другие сказочные персонажи, создающие праздничное настроение. В программе соревнований: скоростные забеги на коньках; логическая эстафета, где каждому участнику предстоит решить ребус, математический пример или отгадать загадку; «Полоса решений» — испытание на сплоченность, где команды будут выполнять неожиданные задания (например, пройти дистанцию боком или двигаться, держась за один обруч); конкурсы с использованием спортивного инвентаря — мячей, конусов и даже огромного надувного ботинка. По итогам состязаний все участники получат памятные грамоты и сувениры.

Фестиваль «Всей семьей за здоровьем» — часть большого городского проекта «Зима в Москве», который стал главным событием зимнего сезона. Его миссия — укреплять семейные и общественные связи, формировать дух единства и взаимной поддержки.