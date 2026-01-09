Неоклассика в истинном цвете: как реставрируют архитектурные жемчужины ЦАО

Здания, построенные в первой половине XX века, обретают первозданную красоту благодаря программе капремонта.

В столице ведется масштабная работа по преображению жилых домов, уже много лет являющихся настоящим украшением города. В рамках программы капитального ремонта обновлено уже около 200 зданий в стиле неоклассики, расположенных в Центральном административном округе. Этот стиль, вдохновленный античными канонами, покоряет строгой гармонией форм и выверенными пропорциями. Расцвет неоклассицизма пришелся на первую половину XX века, но и сегодня он остается эталоном архитектурного вкуса.

Одним из самых ярких образцов советского неоклассицизма по праву считается высотное здание на площади Красные Ворота (Садовая‑Спасская, 21/1). Его возведение началось в 1947 году по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева, а завершилось в 1952‑м. Композиция здания впечатляет: центральная 24‑этажная башня дополнена двумя боковыми крыльями высотой от 10 до 15 этажей. Будучи объектом культурного наследия, дом потребовал особо бережного подхода при реставрации, которая проходила в 2024–2025 годах.

На фасаде провели кропотливую расчистку и промывку поверхностей, локально восстановили облицовочное покрытие. К воссозданию декоративных элементов привлекли лицензированных реставраторов, скульпторов и художников. Они докомпоновали лавровые листы и ленты межэтажного пояса, ионики, дентикулы и кронштейны венчающего пояса. Были возрождены элементы балюстрады, кованых ограждений ворот и проездных арок. Завершающим штрихом стала гидрофобизация открытых поверхностей, защищающая фасад от влаги. Внутри подъездов реставраторы вернули к жизни лепнину, обновили деревянные поручни и восстановили метлахскую плитку на полу.

Еще один шедевр неоклассицизма — трехэтажный дом в Казарменном переулке (10, строение 1), возведенный до революции. Его фасады, украшенные рустованными поверхностями, демонстрируют сложную пластику, характерную для этого стиля. В 2023 году здание прошло капитальный ремонт, где главной задачей стало сохранение уникальных черт памятника архитектуры. Особое внимание уделили декору: мастера воссоздали изящные барельефы, треугольные сандрики и декоративные пилястры. При окраске строго соблюдали историческую палитру: декоративные элементы выполнили в «сигнальном белом», а основные поверхности — в оттенке «цвет трищетинника». Дополнительно отремонтировали цоколь, привели в порядок оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы, обновили входную группу.

В 2025 году завершился капитальный ремонт пятиэтажного дома на Малой Бронной, 17, построенного в 1949 году. Его фасады украшены ризалитами в виде эркеров, венчающим карнизом, наличниками, балюстрадами и подоконниками. Реставраторы начали с тщательной расчистки и промывки поверхностей. Участки, подверженные намоканию, обработали антигрибковыми составами, предотвращая дальнейшее разрушение. Особое внимание уделили восстановлению архитектурных деталей: балясины на балконах, наличники и венчающий карниз обрели первоначальный облик. Нижнюю рустованную часть фасада окрасили в нежный оттенок «желтый персик», а верхние этажи выполнили в историческом «цвете трищетинника». На завершающем этапе обновили входные группы и установили новые водосточные трубы, придав зданию завершенный вид.