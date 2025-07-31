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Четверг 31 июля

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Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве

Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве
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На зеленых территориях приятно посидеть в жаркие дни и сделать красивые фотографии.

В Москве продолжается фестиваль «Сады и цветы», который является частью масштабного сезонного проекта «Лето в Москве». Вместе с городскими властями улицы, площади, входные группы украшают и столичные предприниматели. В частности, некоторые бизнесмены в качестве площадок для представления своего цветочного дизайна выбрали территории у входа на станции Московского метрополитена. Во многих локациях получилось столь красиво и необычно, что горожане и туристы едут туда специально, чтобы сделать памятные фотографии.

Так, восхитительная зеленая фотозона появилась у станции метро «Парк культуры». Ее основу создают живые кусты и деревья, стилистически объединенные одной формой – полукругом. Растения поместили в зеленые деревянные подставки разного уровня, которые делают пространство перед входом на станцию более объемным. Несмотря на близость дороги, площадь стала приятным местом для отдыха. Здесь между природных островков установили скамейки и зонтики.

У станции Кольцевой линии метро «Краснопресненская» раскинулся круглый сад. Композицию формируют клены, гортензии, кустовые розы, астильбы, фотинии и другие растения в бордово-красной гамме, перекликающейся с цветом павильона метро. Внутри сада находится круговая деревянная скамья, окруженная декоративными многолетниками. Поверхность пола выложена зеркальной мозаикой, создающей эффект мерцающей воды. Здесь можно провести время наедине с собой или с хорошей книгой, сделать красивые фотографии, насладиться близостью к природе в центре оживленного мегаполиса.

Неподалеку от «Краснопресненской» находится Московский зоопарк. Здесь можно увидеть зеленую стену, покрывающую фасад здания. Аналогичная идея была реализована в прошлом году, и она так понравилась москвичам, что этим летом живое панно вновь появилось у входа в зоопарк. Вертикальный оазис площадью 500 квадратных метров собирали из барвинка, традесканций, пилей и плектрантуса, добавив композиции текстуру, насыщенность и иллюзию глубины.

Такие ландшафтные композиции не только радуют москвичей и привлекают туристов, но и благодаря зелени воздух вокруг становится чище.

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 12:06
Фото: mos.ru
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