Московские водоемы находятся под контролем усиленных групп спасателей

В жаркую погоду количество инцидентов на воде традиционно увеличивается.

Столичные спасатели перешли на усиленный режим патрулирования акватории Москвы-реки и городских водоемов в связи с жаркой погодой, которая установилась в столице в эти дни.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни, включая грядущие выходные, в Москве будет держаться весьма жаркая погода, температура воздуха в тени в дневные часы может превышать плюс 31 градус. В такую погоду количество отдыхающих у воды заметно увеличивается. Поэтому патрульно-спасательные группы переходят к усиленному патрулированию водоемов для предотвращения возможных происшествий на воде и оперативного оказания помощи при необходимости.

Спасатели и городские власти убедительно просят москвичей и туристов быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, а также соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

Как сообщает mos.ru, безопасность на воде ежедневно обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным бдительным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и многочисленные городские пруды. Спасатели не только объезжают акваторию, но и патрулируют береговую линию пешком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, а также выявляют детей, которые находятся на водоемах без сопровождения взрослых.

Сейчас в Москве работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 из них находятся на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Узнать больше о работе спасателей юные москвичи и их родители смогут, посетив в августе площадку на территории спортивного комплекса «Лужники», где будет проходить фестиваль городского хозяйства в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В частности, столичные спасатели проведут серию интерактивов для юных посетителей, в ходе которых ребята примерят их одежду, помогут пострадавшему, в роли которого выступит мягкая игрушка, сыграют в пожарные крестики-нолики и др.